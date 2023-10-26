Пол Джордж рассказал, каково это играть с Уэстбруком и Леонардом в одной команде

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что ему очень легко играть в баскетбол с Расселлом Уэстбруком и Каваем Леонардом в одной команде.

«Расселл Уэстбрук и Кавай Леонард делают игру очень лёгкой. Я выхожу на площадку, чтобы лишь дополнять этих парней, а они при этом полностью дополняют меня. У нас собралась отличная команда. Каждый может владеть мячом, и мы ищем друг друга на площадке. Играть в таком стиле очень легко», — приводит слова Джорджа Bally Sports West.

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024 «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 123:111.

Отметим, что Джордж и Леонард в матче с «Портлендом» набрали 50 очков на двоих — Пол отметился 27 очками, а Кавай — 23 очками.

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Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку: