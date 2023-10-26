Майк Браун считает, что «Сакраменто Кингз» способен выиграть титул в этом сезоне НБА

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун заявил, что клуб из Калифорнии способен побороться за титул в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы должны побеждать в каждом матче. И нам нужно быть готовыми к открытому и честному общению друг с другом. Мы должны быть готовы к психологическому и физическому стрессу, который поможет нам стать немного лучше.

Мы должны быть готовы испытывать дискомфорт, и это поможет нам подготовиться к длительному выступлению в плей-офф. Многим это может не понравиться. Но мир таков, что для того, чтобы добиться успеха, иногда нужно рискнуть. Это может не сработать.

Вероятно, мы не добьёмся того успеха, которого, я думаю, мы можем добиться, и в который я искренне верю. И тогда люди могут сказать: «Тебе следовало продолжать делать то, в чём ты хорош, а именно сосредоточиться на нападении». Нет. Я думаю, у нас ещё есть шанс. Я искренне верю, что мы можем побороться за чемпионство», — приводит слова Брауна The Athletic.

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