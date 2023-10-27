Бриттни Грайнер впервые с ОИ в Токио сыграет за сборную США

Бывшая баскетболистка УГМК, 33-летняя Бриттни Грайнер, ныне выступающая за «Финикс Меркури», вызвана на сбор национальной команды США, сообщает ESPN. Она впервые примет участие в матчах национальной команды после Олимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.

Также в сборную США вызвана бывший игрок московского «Динамо», «Спарта&К» и УГМК, 41-летняя Дайана Таурази, ныне также выступающая за «Финикс Меркури».

Полностью состав женской сборной США выглядит так: Ариэль Аткинс, Алия Бостон, Кали Коппер, Алиша Грей, Бриттни Грайнер, Дирика Хэмби, Наташа Ховард, Райн Ховард, Сабрина Ионеску, Бетнайджа Лейни, Энджел Маккатри, Арике Огунбовале, Келси Плам, Азурей Стивенс, Дайана Таурази, Джеки Янг.

5 ноября американки проведут товарищеский матч с командой Университета Теннесси, а 12 ноября сыграют с командой Университета Дьюка. Сборная США готовится к выступлениям на ОИ-2024 в Париже.

Момент с Грайнер: Фото Бриттни Грайнер показала солидный улов

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА: