Умер Роберт Смит — член первой команды «Кливленд Кавальерс»

Стало известно о смерти американского баскетболиста Роберта «Бинго» Смита в 77 лет. Американский баскетболист, который был выбран под шестым номером на драфте НБА 1969 года, через год присоединился к «Кливленд Кавальерс», за который провёл 865 игр в течение 11 сезонов. Отметим, что именно в 1970 году «Кливленд» впервые принял участие в главной баскетбольной лиге мира.

За свою карьеру «Бинго» набрал почти 11 000 очков (12,6 в среднем за игру), совершил более 3500 подборов и удостоился того, что его 7-й номер был выведен из обращения «Кливлендом».

В апреле 2009 года у Смита случился инсульт, что, безусловно, повлияло на здоровье бывшего спортсмена. Смит входит в топ-10 в истории НБА по показателям сыгранных матчей (четвёртый), забитым броскам с игры (третий), сыгранным минутам (пятый) и по количеству набранных очков (шестой).