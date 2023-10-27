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Яннис Адетокунбо: «Бакс» — команда Лилларда

Яннис Адетокунбо: «Бакс» — команда Лилларда
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о победе своей команды в первом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив вклад новичка клуба Дэмьена Лилларда, который сыграл весомую роль в победе над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 118:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев

«Я готов многим жертвовать ради победы. Стараюсь работать каждый день. И пусть я здесь, но это его [Лилларда] команда. Неважно, что говорят люди.

Он такой тихий, много не говорит. Он как маленькая версия меня, версия разыгрывающего. Спокойный, думает о своём деле, заботится о семье, ярко выступает и очень усердно тренируется каждый день. А когда нужно что-то сказать, то он говорит», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

Отметим, что в игре с «Филадельфией» Лиллард набрал 39 очков и принёс команде победу благодаря трёхочковому попаданию в клатче. В межсезонье звёздный разыгрывающий присоединился к «Бакс», покинув «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Как Лиллард провёл первый матч:
Дебют точно удался? Дэмьен Лиллард спас «Милуоки» от поражения — первые впечатления
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