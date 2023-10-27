Яннис Адетокунбо: «Бакс» — команда Лилларда

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о победе своей команды в первом матче нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив вклад новичка клуба Дэмьена Лилларда, который сыграл весомую роль в победе над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 118:117.

«Я готов многим жертвовать ради победы. Стараюсь работать каждый день. И пусть я здесь, но это его [Лилларда] команда. Неважно, что говорят люди.

Он такой тихий, много не говорит. Он как маленькая версия меня, версия разыгрывающего. Спокойный, думает о своём деле, заботится о семье, ярко выступает и очень усердно тренируется каждый день. А когда нужно что-то сказать, то он говорит», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

Отметим, что в игре с «Филадельфией» Лиллард набрал 39 очков и принёс команде победу благодаря трёхочковому попаданию в клатче. В межсезонье звёздный разыгрывающий присоединился к «Бакс», покинув «Портленд Трэйл Блэйзерс».