Кайри Ирвинг: «Бруклину» следовало просто освободить меня — это облегчило бы всем жизнь

Разыгрывающий Кайри Ирвинг, присоединившийся к «Даллас Маверикс» в начале 2023 года, перейдя из «Бруклин Нетс», рассказал о том, что его отношения с предыдущей командой могли бы быть прекращены раньше и без лишних спекуляций вокруг его персоны.

«Им следовало просто освободить меня, и это упростило бы жизнь всем — но это легко сказать задним числом. Для меня решение попросить об обмене было лучшим в карьере. Я знал, что мне необходимо душевное спокойствие.

Ситуация была тяжёлой во всех отношениях. После COVID и после ситуаций, которые там произошли, возникли обстоятельства, которые были либо под моим контролем, либо вне моего контроля. Я не хотел играться с обвинениями.

У меня было интервью средствам массовой информации, и я сказал, что за кулисами случаются некоторые неуважительные вещи — и это происходит в каждой организации, где я работаю, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы выйти и сообщить об этом. Но опять же, когда это говорю я, все считают меня разжигателем. Все любят использовать моё имя, чтобы завоевать необходимое доверие, и на самом деле у меня нет проблем с этим.

Думаю, моя критика справедлива до тех пор, пока вы судите меня по успехам команды на паркете и не углубляетесь слишком сильно в то, кем я являюсь как личность. Я не показываю, кто я как человек в этом бизнесе, потому что обо мне постоянно пишут мнения очевидцев и какие-то случайные вещи, с которыми я не согласен», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае: