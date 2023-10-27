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«Моя мама была влюблена в него». Дюрант об Оладжьювоне, которого он обошёл по очкам в НБА

«Моя мама была влюблена в него». Дюрант об Оладжьювоне, которого он обошёл по очкам в НБА
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, накануне обошедший в списке лучших бомбардиров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хакима Оладжьювона, выступавшего в лиге в конце XX века, поделился забавным фактом о своей матери.

«Моя мама была влюблена в Оладжьювона, когда я был ребёнком. У нас в доме был не [Майкл] Джордан, а Оладжьювон. Мама говорила мне обучаться с тех пор, когда я был ребёнком, поэтому я подмечал его игру и его баскетбольную карьеру. Так что круто быть среди лучших», — приводит слова Дюранта с пресс-конференции Clutch Points.

Опередив Оладжьювона, Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров лиги. До попадания в топ-10 ему осталось набрать 460 очков.

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