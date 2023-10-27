Гомельский — о решении Курбанова приостановить карьеру: должна быть серьёзная причина

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал приостановление профессиональной карьеры игрока московского ЦСКА Никиты Курбанова.

«Не знаю причины. Я доверяю Никите. Это должна быть очень серьёзная причина. Для армейцев это не станет большой проблемой. Потому что эта позиция, учитывая наличие Руженцева и Астапковича, не очень проблемная», – приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 октября, официальный сайт ЦСКА сообщил, что Курбанов приостановил карьеру по личным причинам. При этом ни клуб, ни баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев на этот счёт, попросив с уважением отнестись к личной жизни Никиты.

Отметим, что в составе ЦСКА баскетболист трижды выигрывал Евролигу и является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей.