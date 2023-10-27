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«Филадельфия» не восприняла всерьёз солидное предложение «Никс» об обмене Эмбиида

«Филадельфия» не восприняла всерьёз солидное предложение «Никс» об обмене Эмбиида
Джоэл Эмбиид
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«Нью-Йорк Никс» сделал «Филадельфии Сиксерс» предложение об обмене центрового Джоэла Эмбиида. Клуб из Нью-Йорка был готов отдать Джулиуса Рэндла, Ар Джей Барретта, Митчелла Робинсона, Эвана Фурнье и два или три пика первого раунда. Об этом сообщает инсайдер SNY Иан Бэгли.

По данным источника, «Филадельфия» не восприняла эту информацию всерьёз, а Эмбиид намерен бороться за чемпионство в составе «Сиксерс». Также отмечается, что центровой намерен завершить карьеру в «Филадельфии».

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата Эмбиид стал самым ценным игроком сезона. «Филадельфия» с центровым в составе обыграла в первом раунде плей-офф «Бруклин Нетс» со счётом 4-0, но затем уступила «Бостону» в семиматчевой серии – 3:4.

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Источник: Джоэл Эмбиид хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс»
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