Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич — о приостановлении карьеры Никиты Курбанова: ЦСКА его будет не хватать

Сергей Елевич — о приостановлении карьеры Никиты Курбанова: ЦСКА его будет не хватать
Никита Курбанов
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт того, что капитан московского ЦСКА Никита Курбанов принял решение о приостановлении профессиональной карьеры по личным причинам.

«Удивлён этой новостью, конечно. Жаль. Он капитан команды. Ну, личные причины. Это его решение. Значит, так нужно сейчас. Тяжело ли ЦСКА будет без Никиты? Не то чтобы сильно трудно будет, но будет не хватать его. Конечно, армейцы рассчитывали на него. Этот игрок, несмотря на возраст, ещё полон сил. И как третий номер Никита хорош, и прилично в защите играет», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, Курабнов в составе ЦСКА трижды выигрывал Евролигу и является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей.

Капитан ЦСКА Курбанов приостановил карьеру:
Трёхкратный победитель Евролиги Курбанов приостановил профессиональную карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android