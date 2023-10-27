Сергей Елевич — о приостановлении карьеры Никиты Курбанова: ЦСКА его будет не хватать

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт того, что капитан московского ЦСКА Никита Курбанов принял решение о приостановлении профессиональной карьеры по личным причинам.

«Удивлён этой новостью, конечно. Жаль. Он капитан команды. Ну, личные причины. Это его решение. Значит, так нужно сейчас. Тяжело ли ЦСКА будет без Никиты? Не то чтобы сильно трудно будет, но будет не хватать его. Конечно, армейцы рассчитывали на него. Этот игрок, несмотря на возраст, ещё полон сил. И как третий номер Никита хорош, и прилично в защите играет», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, Курабнов в составе ЦСКА трижды выигрывал Евролигу и является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей.