«Майк Джеймс выше уровня Евролиги». Саша Обрадович — о разыгрывающем «Монако»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович похвалил разыгрывающего команды Майка Джеймса после победы над тель-авивским «Маккаби» (107:79) в 5-м туре Евролиги.

«Это командная победа с Майком Джеймсом, который руководит нападением на протяжении всех встреч, на коллективном уровне, а также он способен менять ситуацию на паркете. Он обладает невероятным уровнем игры, он заставляет всех любить его. Для меня он находится выше уровня Евролиги», – приводит слова Саши Обрадовича Eurohoops.

Отметим, «Монако» стартовал в Евролиге с двух поражений от испанской «Валенсии» (65:70) и итальянской «Виртус Болоньи» (59:83), но затем команда победила трижды кряду, обыграв сербскую «Црвену Звезду» (82:76), немецкую «Альбу» (86:75) и израильский «Маккаби» (107:79).