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Обозреватель Ник Райт рассказал, с какой легенды НБА Виктору Вембаньме надо брать пример

Обозреватель Ник Райт рассказал, с какой легенды НБА Виктору Вембаньме надо брать пример
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Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт рассказал, чей стиль игры в нападении надо адаптировать французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме.

«Было бы здорово, если бы Вембаньяма смог бы повторить то, что в атаке делал Кевин Гарнетт: находиться около «усов», где он может подниматься и исполнять броски через кого угодно, поскольку обладает таким ростом», — заявил Райт в эфире First Things First на FOX Sports 1.

Вембаньяма является первым пиком на драфте-2023 года. Считается, что он является одним из лучших проспектов XXI века. В дебютном матче НБА с «Даллас Маверикс» Виктор смог отличиться 15 очками и пятью подборами за 22 минуты на паркете. Также игрок испытывал проблему с перебором фолов.

Условия для Виктора:
Вопрос на $ 510 млн! В каких условиях будет развиваться Виктор Вембаньяма в «Сан-Антонио»
Вопрос на $ 510 млн! В каких условиях будет развиваться Виктор Вембаньяма в «Сан-Антонио»

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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