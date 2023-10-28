Кэмерон Томас отреагировал на сложный трёхочковый Дончича в матче «Даллас» — «Бруклин»

Баскетболист «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас прокомментировал невероятный по сложности бросок от разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче команд в регулярном чемпионате НБА.

«Когда кто-то бросает трёхочковый бросок с отскоком от щита и делает это одной рукой, что ты можешь с этим поделать? Что я ещё могу сказать по этому поводу?» – приводит слова Кэмерона Томаса известный журналист Марк Спирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 28 секунд до конца основного времени при счёте 120:120 Дончич реализовал непростой трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита. Благодаря этому попаданию «Даллас» вышел вперёд.

Напомним, матч между «Далласом» и «Бруклином» завершился победой хозяев паркета со счётом 125:120. Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 49 очков, сделав 10 подборов и отдав семь результативных передач.