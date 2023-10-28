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ДеАарон Фокс рассказал об отношениях с четырёхкратным чемпионом НБА Стефеном Карри

ДеАарон Фокс рассказал об отношениях с четырёхкратным чемпионом НБА Стефеном Карри
Стефен Карри
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Разыгрывающий «Сакраменто Кинг» ДеАарон Фокс рассказал об отношениях с четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Стефен знает, кто он такой, и мы мало говорим о баскетболе, когда бываем вместе. Наши отношения просто не такие… Очевидно, что мы очень уважаем друг друга на площадке и можем поругаться во время игры. Но за пределами площадки… Большую часть времени мы не говорим о баскетболе», – сказал Фокс на пресс-конференции после матча с «Уорриорз».

Отметим, что «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз». Эта победа для «воинов» стала первой в сезоне-2023/2024.

Напомним, ранее стало известно, что Фокс станет первым игроком в НБА, который подпишет контракт с брендом Карри – Curry Brand.

Фокс первым подпишет контракт с брендом Карри
ДеАарон Фокс станет первым игроком НБА, подписавшим контракт с брендом Стефена Карри
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