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Кто является лучшим центровым Евролиги на данный момент?

Кто является лучшим центровым Евролиги на данный момент?
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Сегодня мы завершаем серию опросов с целью узнать лучших игроков Евролиги. Остались только центровые. Кто является лучшим баскетболистом на этой позиции? Хотим знать ваше мнение.

Уолтер Тавареш в минувшем сезоне Евролиги набирал в среднем 11,2 очка и 6,9 подбора. «Реал» — действующий чемпион турнира.

Никола Милутинов в нынешнем сезоне набирает в среднем 12,4 очка и 5,4 подбора. «Олимпиакос» выиграл три из пяти игр в розыгрыше Евролиги-2023/2024.

Матиас Лессор: 16 очков и 7,6 подбора. «Панатинаикос» одержал две победы из пяти матчей на старте сезона.

Вилли Эрнангомес: 11,4 очка и 5,0 подбора. «Барселона» оказалась сильнее в четырёх из пяти матчей Евролиги на данный момент.

Йоханнес Тиман: 13,4 очка и 7,6 подбора. «Альбе» удалось выиграть только одну игру из пяти.

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Кто является лучшим тяжёлым форвардом Евролиги на данный момент?
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