Гомельский рассказал, кто нужен ЦСКА после решения Курбанова приостановить карьеру

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу необходимого усиления состава ЦСКА. У Гомельского поинтересовались, есть ли игрок, которого он сейчас хотел бы видеть в составе красно-синих после решения Никиты Курбанова приостановить карьеру.

«В ЦСКА есть Астапкович и Руженцев. Армейцам нужен атакующий защитник, а не лёгкий форвард», — написал Гомельский.

Напомним, Курбанов выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год. С 2015 года вернулся в стан красно-синих и являлся игроком армейцев до нынешнего момента. Сейчас Никите 37 лет. Вместе с ЦСКА Курбанов трижды побеждал в Евролиге, последний раз — в сезоне-2018/2019. На счету Никиты Курбанова также семь побед в Единой лиге ВТБ.