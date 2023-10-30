Лавар Болл раскритиковал Майкла Джордана из-за своего сына Ламело

Известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игрока «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», раскритиковал бывшего владельца «Хорнетс» Майкла Джордана из-за Ламело. По мнению Лавара, Ламело должен был чаще играть на старте своей карьеры в «Хорнетс».

«Какой совет он мог дать моему сыну? А, может, нужно было дать совет тренеру, и тогда Ламело не пришлось бы сидеть на скамейке в течение первых двадцати матчей. Как так может быть, что игрок, задрафтованный под третьим номером, не выходит. Скажите мне, как это работает», — сказал Лавар на канале djvlad в YouTube.

До перехода в «Шарлотт» Ламело выступал в Литве и Австралии перед и не играл в NCAA в отличие от большинства американских проспектов. Болл в среднем набирал 17 очков, 6,8 передачи и 7,4 подбора в чемпионате Австралии в составе «Илливара Хоукс». Был признан новичком года в НБА в 2021 году.

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