Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам матчей, состоявшихся в минувшем туре регулярного чемпионата. В неё вошли Джален Рейнольдс (УНИКС), Винс Хантер («Зенит»), Андрей Лопатин (МБА), Октавиус Эллис («Уралмаш») и Антон Астапкович (ЦСКА).

Напомним, Рейнольдс в недавнем матче с «Автодором» набрал 27 очков, сделал шесть подборов и отдал три результативные передачи. Хантер в матче с «Енисеем» принёс «Зениту» 19 очков. Также в его активе пять подборов и одна результативная передача. Лопатин во время игры с «Руной» набрал 21 очко, сделал шесть подборов и отдал один ассист. Эллис в противостоянии с «Пармой» записал на свой счёт 13 очков и восемь подборов. Астапкович в игре с «Астаной» заработал 13 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи.