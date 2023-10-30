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Кевин Гарнетт: Леброн мог бы остановить конфликт Израиля и Палестины, если бы захотел

Кевин Гарнетт: Леброн мог бы остановить конфликт Израиля и Палестины, если бы захотел
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обладает достаточным влиянием, чтобы остановить конфликт между Израилем и Палестиной.

«Леброн мог бы остановить всё это прямо сейчас, если бы захотел. Леброн захотел, и они все прекратили сражаться. Вот насколько влиятелен Леброн прямо сейчас», — сказал Гарнетт в подкасте SHOWTIME Basketball.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

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