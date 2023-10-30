Грег Попович: я спал во время драфт-лотереи НБА. Что я мог сделать? Залезть в автомат?

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился историей о том, как он узнал, что команда выиграла первый номер на драфт-лотерее, чтобы потом получить французского центрового Виктора Вембаньяму.
«Во время драфт-лотереи я смотрел какой-то фильм, потому что не обращал на неё никакого внимания, так как не думал, что мы сможем получить первый номер.
На самом деле, когда мы его выиграли, я летел в Италию. В клубе задавались вопросом: зачем я это делаю? Серьёзно. Что я должен был делать? Залезть в лотерейный автомат НБА и перемещать шарики?
Но я мало что мог сделать. Я спал. Мой зять подтолкнул меня, разбудил и сказал: «Эй, ребята, вы получили первый выбор». Я ответил: «О, это здорово». После этого я продолжил смотреть фильм», — приводит слова Поповича NBC Sports.