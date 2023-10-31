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Зак Лавин во время матча вступил в словесную перепалку с игроками «Индианы»

Зак Лавин во время матча вступил в словесную перепалку с игроками «Индианы»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Халибёртон - 19, Матурин - 15, Браун - 15, Хилд - 11, Смит - 8, Топпин - 6, Нембард - 6, Несмит - 5, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Лавин - 23, Дерозан - 20, Картер - 11, Уильямс - 9, Карузо - 8, Уайт - 7, Драммонд - 5, Крэйг - 5, Досунму, Филлипс

За минуту до конца основного времени встречи Зак Лавин вступил в словесную перепалку с игроками «Индианы» после борьбы за мяч с защитником Эндрю Нембардом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лавин провёл на площадке в общей сложности 36 минут и отметился 23 набранными очками (6 из 17 с игры, 1 из 6 трёхочковых), пятью подборами и одной результативной передачей.

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