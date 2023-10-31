Зак Лавин во время матча вступил в словесную перепалку с игроками «Индианы»

Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:105.

За минуту до конца основного времени встречи Зак Лавин вступил в словесную перепалку с игроками «Индианы» после борьбы за мяч с защитником Эндрю Нембардом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лавин провёл на площадке в общей сложности 36 минут и отметился 23 набранными очками (6 из 17 с игры, 1 из 6 трёхочковых), пятью подборами и одной результативной передачей.