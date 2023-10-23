Карьера Пиппена оказалась под угрозой в 1994 году. Что произошло с членом Зала славы?

Пиппен однозначно является легендарным игроком в истории НБА. Но в умах публики он всегда воспринимается как такой идеальный «номер два», идеальный компаньон, помощник. Таковы последствия игры вместе с Майклом Джорданом. Некоторые спорные высказывания Пиппена спустя годы, возможно, являются следствием того, что он не до конца удовлетворён тем наследием, которое он оставил. Не до конца удовлетворён тем, как его воспринимают.

Кто знает, как сложилась бы карьера Пиппена, если бы он провёл свои пиковые годы, играя один, будучи главной звездой команды? Наверняка у него не получилось бы завоевать столько же чемпионств, наверняка он не был бы так известен по всему миру, но, возможно, в символическом топе игроков НБА за всю историю он стоял бы на более высокой позиции, поскольку демонстрировал бы намного более впечатляющую индивидуальную статистику.

Увидеть его в роли лидера мы смогли на протяжении полутора сезонов, когда Джордан в первый раз закончил свою карьеру. И Пиппен не разочаровал, набирая в среднем 22 очка, 8,7 подбора и 5,6 результативной передачи, доказав, что он является одним из лучших игроков лиги

Но именно во время сезона-1993/1994 произошёл инцидент, из-за которого карьера Скотти оказалась под угрозой и он даже оказался в тюрьме. Что произошло? Сейчас расскажем.

Скотти Пиппен в 1994 году Фото: John Biever/Getty Images

Отправляемся в январь 1994 года. «Буллз» дома провели тяжёлую игру с «Вашингтон Буллетс», где Пиппен выступил не лучшим образом. Он набрал 15 очков, но точность бросков в тот вечер его подвела — 7 из 21. Тем не менее «Чикаго» смог одержать победу со счётом 84:83.

После игры Пиппен отправился в ресторан, чтобы насладиться поздним ужином. Он приехал к заведению на своём Range Rover, который он нелегально припарковал. Этот автомобиль привлёк внимание местной полиции. В ходе проверки внутри был обнаружен заряженный пистолет, что противоречит законам Иллинойса, который исторически является более «левым» штатом, где в большинстве случаев побеждает Демократическая партия. Таким образом, в Иллинойсе существует намного больше ограничений по оружию, чем в условном Техасе, например.

Именитый форвард имел лицензию на обладание оружием, но по законам штата его нельзя приносить на публику. По сути говоря, огнестрел там можно держать только дома.

Пиппена задержали, и он провёл за решёткой 45 минут, но вышел под залог размером в $ 100. Автомобиль баскетболиста был конфискован. Однако наибольший урон Скотти потерпел в СМИ. Тут же про него вышло бесчисленное количество критических статей, а интеллигентная публика осудила игрока. Подобные ситуации особенно тяжело воспринимались людьми, учитывая то, какие расовые стереотипы тогда существовали в стране.

Скотти Пиппен в 1994 году Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Вскоре после инцидента Пиппен принёс извинения: «Я искренне хочу извиниться перед своей семьёй и своими друзьями из-за того, сколько негатива в мою сторону было в прессе из-за этой ситуации».

«Буллз» закончили регулярный сезон с впечатляющим результатом — 55:27. Пиппен даже стал MVP Матча всех звёзд. Команда рассчитывала на очередной поход за чемпионством, но не смогла пройти «Нью-Йорк Никс» во втором раунде. В третьей игре противостояния легендарный тренер Фил Джексон решил отдать право на бросок за 1,8 секунды до сирены Тони Кукочу, а не Пиппену. Герой нашей статьи демонстративно потребовал себя заменить, поскольку был обижен решением тренера. Ситуация задела Скотти, что, даже несмотря на отсутствие Джордана, его не до конца воспринимают как главную суперзвезду команды.

Уже после окончания сезона форвард более развёрнуто высказался об инциденте.

«Мне кажется, на эту ситуацию публика отреагировала сильнее, чем требуется. Оружие в машине? Да, это было неправильно с моей стороны, я не должен был так делать. Тем не менее пистолет был надёжно спрятан, он был заперт в бардачке, никто не должен был его найти. Но обнаружен он был почему-то на моём сиденье. А зачем мне нужно это было? Никто не хотел меня убить, никто не мне не угрожал, зачем он мне там?» — с подозрением высказался о ситуации Пиппен в интервью на телевидении.

Скотти Пиппен в 1994 году Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Этот арест не стал единственным в жизни игрока. Уже в мае 1995 года соседи форварда пожаловались на то, что в доме Пиппена слышны звуки насилия. Полиция приехала, и девушка, с которой был Скотти, обвинила его в том, что он сильно схватил её за руку и откинул её в сторону своей машины. Баскетболиста снова задержали.

Затем уже в 1999 году Пиппен проехал на красный свет в Хьюстоне, его остановили, и он не смог пройти полевой тест на трезвость. Потом он отказался пройти алкотестер и был задержан за вождение в нетрезвом виде.

О чём нам всё это говорит? Тогда НБА была другой, да и сам мир тоже. Намного чаще происходили какие-то тёмные, нелегальные истории, а последствия для звёзд баскетбола оказывались порой недостаточно жёсткими. Мы наверняка ещё не раз расскажем в своих материалах о подобных делах, иллюстрирующих эпоху.

НБА десятилетиями боролась с имиджем лиги, в которой играют множество преступников и прочих нехороших людей. Подобный образ плох для бизнеса и во многом объяснял не самую высокую популярность НБА в 1970-х. Сейчас же на любые случаи, противоречащие не только закону, но и общественной морали, лига реагирует намного жёстче, чем раньше. Дисквалификация Моранта на 25 игр тому показательный пример. Но даже жёсткие правила не могут предотвратить все проступки. Привет, «Шарлотт Хорнетс».