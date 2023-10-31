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Пол Пирс предположил, чем новое поколение игроков отличается от баскетболистов его эпохи

Пол Пирс предположил, чем новое поколение игроков отличается от баскетболистов его эпохи
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс во время общения с Кевином Гарнеттом высказал мнение, что нынешним молодым игрокам НБА требуется больше времени на восстановление после травм, чем было нужно баскетболистам в его время.

«Вы заметили, что нынешнее поколение игроков восстанавливается медленнее, чем наше?» — сказал Пирс в Ticket and The Truth podcast.

Гарнетт с Пирсом не согласился, заявив, что всё объясняется ментальными проблемами, возникающими после общения с врачами. По мнению Кевина, после разговоров с медиками некоторые игроки могут начать думать, что им действительно нужно больше времени на восстановление, и из-за этого откладывают возвращение на площадку.

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Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»:

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