Наряду ещё с тремя игроками Джеймс Харден — лидер по обменам в НБА среди MVP

Разыгрывающий Джеймс Харден будет обменян уже в четвёртый раз за время карьеры. Кроме него, такое же количество раз обменивались лишь три игрока, которые признавались самыми ценными в НБА. Речь идёт о Мозесе Мэлоуне, Бобе Макаду и Расселле Уэстбруке. Как информирует ESPN Stats & Info, эти четверо являются лидерами в Национальной баскетбольной ассоциации по обменам среди всех MVP.

Ранее стало известно, что «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» договорись об обмене Хардена. По условиям сделки «Сиксерс» получат за Джеймса Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. А с Харденом в «Клипперс» отправятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: