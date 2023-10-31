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Сын Джордана — об отношениях с Ларсой Пиппен: чувствую, что мы дополняем друг друга

Сын Джордана — об отношениях с Ларсой Пиппен: чувствую, что мы дополняем друг друга
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Маркус Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, высказался о том, что многие не одобряют его отношения с Ларсой Пиппен — бывшей супругой экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена.

«К чёрту их. Моё отношение к этим вещам именно такое. К чёрту их всех. Я просто чувствую, что мы дополняем друг друга во многих отношениях. Я чувствую, что мы живём в своей правде, и любой, кому она не нравится, может злиться», — рассказал Маркус Джордан в эфире шоу Pablo Torre Finds Out.

Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет. Ранее сообщалось, что Майкл Джордан не одобряет отношения сына.

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