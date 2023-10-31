Келли Убре: в «Филадельфии» почувствовал, что я наконец-то в НБА

Новичок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре высоко оценил свою новую команду.

«Перейдя в этот клуб, я увидел, как много они делают для игроков, и почувствовал, что я наконец-то в НБА. Первые недели в этом клубе прошли здорово.

Разница между «Филадельфией» и моими предыдущими клубами огромная. Если владельцы и все в клубе прилагают усилия ради того, чтобы вы могли спокойно делать свою работу, это говорит о многом. Это видно по тому, насколько всё хорошо организовано.

Это облегчает мою задачу, потому что я могу сосредоточиться на том, чтобы выкладываться на 100 процентов, не обращать внимания ни на что постороннее и знать, что обо мне заботятся», – рассказал Убре в видео, опубликованном на странице инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети Х (ранее Twitter).