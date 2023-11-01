Винс Картер: Ирвинг — один из лучших скореров, но Дончич — лучший игрок «Далласа»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Винс Картер назвал словенского разыгрывающего Луку Дончича лучшим игроком «Даллас Маверикс».

«Лука — лучший игрок «Далласа». Кайри Ирвинг — один из самых лучших и талантливых скореров НБА, и я думаю, что они могут неплохо дополнять друг друга, если Лука будет согласен иногда играть без мяча», – рассказал Картер в эфире программы Run It Back.

24-летний Лука Дончич провёл три матча в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 39 очков, совершая 11,7 подбора и отдавая 9,7 результативной передачи.

Напомним, «Даллас Маверикс» выиграл все три матча на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. 2 ноября команда примет на своей площадке «Чикаго Буллз».