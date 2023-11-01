Дончич стал автором уникального статистического достижения в истории НБА на старте сезона

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в нынешнем розыгрыше регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в трёх матчах — против «Сан-Антонио Спёрс» (126:119), «Бруклин Нетс» (125:120) и «Мемфис Гриззлиз» (125:110) соответственно.

Примечательно, что за этот период Дончич является лидером в своей команде по набранным очкам (39), подбором (11,7) и результативным передач (9,7) в среднем за игру.

Как сообщает аккаунт ESPN Stats & Info в социальных сетях, словенский защитник стал первым игроком в истории НБА, являющимся лидером в своей команде в этих статистических категориях в первых трёх встречах регулярного сезона.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ: