Грег Попович — о Вембаньяме: он из Европы — они гораздо культурнее и цивилизованнее нас

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал об адаптации французского центрового Виктора Вембаньямы в США.

«Многие из мест в США для него в новинку, но он очень любознательный молодой человек. Он же из Европы, он гораздо более культурный и цивилизованный, чем мы. Они путешествуют чаще нас, разговаривают на разных языках.

Он не похож на ошарашенного юнца. У него есть предостаточно опыта. К вниманию к своей персоне он уже привык, для него это старые новости, он даже не замечает этого», — приводит слова Поповича журналист Том Орсборн в социальной сети X (ранее — Twitter).

За дебютные три игры в НБА Виктор в среднем набирает 15,7 очка, 7,3 подбора, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота. Команда одержала одну победу и потерпела два поражения.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: