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Сын Майкла Джордана выразил желание, чтобы его отец был шафером на свадьбе с Ларсой Пиппен

Сын Майкла Джордана выразил желание, чтобы его отец был шафером на свадьбе с Ларсой Пиппен
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Маркус Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, выразил надежду, что его отец в конечном счёте одобрит его отношения с Ларсой Пиппен — бывшей супругой экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена.

«Послушайте, я был шафером на его свадьбе, а он был шафером на свадьбе моего брата, и поэтому, очевидно, мы продолжим эту традицию. Последние новости насчёт свадьбы? Мы работаем над этим. Мы всё ещё обсуждаем локации, думаем над тем, какой будет размах вечеринки. О некоторых других моментах. Так что пока ничего конкретного нет, но дело идёт», — сказал Маркус в Pablo Torre Finds Out podcast.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Ранее Маркус высказался о своих отношениях с Ларсой.

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