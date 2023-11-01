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Единая лига ВТБ назвала самого ценного игрока по итогам октября

Единая лига ВТБ назвала самого ценного игрока по итогам октября
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Канадский защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам октября. В среднем игрок набирал 24,9 очка (1-е место в Лиге) при 52,6% с игры. Кроме того, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,4 передачи при 26,9 балла за эффективность действий (1-е место в Лиге).

Последний раз баскетболист «Енисея» становился самым ценным игроком месяца десять лет назад.

«Енисей» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы, три из которых были одержаны в самой концовке встречи.

В следующем туре регулярного чемпионата красноярская команда сыграет с пермской «Пармой». Игра пройдёт в Красноярске 4 ноября и начнётся в 13:00 мск.

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