Вембаньяма: мне нравится работать с Поповичем, я рад, что он уже накричал на меня

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о работе с главным тренером команды Грегом Поповичем.

«Мне нравится работать с честным тренером, который может критиковать меня и быть строгим со мной. И мне не о чем беспокоиться, работая под руководством Поповича. Я знаю, что он за человек. Вы знаете, сразу же, в первый день тренировок, он дал понять, что мы должны проявлять терпение, но терять время мы не собираемся.

Попович уже успел накричать на меня? Я не буду никого называть, но, если кто-то облажается и не сделает того, о чём говорил тренер, под раздачу могут попасть все, это зависит от настроения тренера. Да, это произошло позже, чем я ожидал, но наконец-то это случилось. Я рад, что он накричал на меня», — сказал Вембаньяма в эфире программы Inside the NBA.

Виктор Вембаньяма в образе Слендермена: