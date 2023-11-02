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Какой игрок лучше на своём пике: Никола Йокич или Дуайт Ховард?

Какой игрок лучше на своём пике: Никола Йокич или Дуайт Ховард?
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На фоне того, как в межсезонье эксцентричный центровой Дуайт Ховард заявлял, что он смог закрыть серба Николу Йокича в плей-офф 2020 года, нам стало интересно — кто лучше: Ховард на пике или Йокич на пике? Хотим знать ваше мнение.

Если считать, что пик карьеры Ховарда пришёлся на период с 2008 по 2011 год за «Орландо Мэджик», то в этот отрезок он в среднем набирал 20,6 очка, делал 13,8 подбора и 2,6 блок-шота. За свою карьеру Дуайт трижды получал награду «Лучший оборонительный игрок», восемь раз отбирался на Матч всех звёзд и стал чемпионом в 2020 году.

Йокич, начиная с сезона-2020/2021, в среднем набирает 26 очков, делает 12,2 подбора и 8,7 результативной передачи. Никола — действующий чемпион НБА и двукратный обладатель награды MVP.

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