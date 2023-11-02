Халибёртон: проигрыш за сборную США открыл мне глаза, я не могу продолжать проигрывать

Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, что опыт чемпионата мира заставил его ещё сильнее пытаться найти способ победить в НБА.

«Ещё ничего не закончено. Конечно, все были в ярости, но для меня было важно то, что я не выигрывал со второго года обучения в колледже. Так что это действительно открыло мне глаза на некоторые реальные вещи в моей жизни, честно говоря. Это было типа «мне нужно изменить свои привычки и некоторые вещи, чтобы перестать проигрывать». Я не неудачник, это не то, чем я занимаюсь, и я не позволю этому и дальше продолжаться.

Итак, все продолжают спрашивать: «Каковы ваши индивидуальные цели в этом году?» Я просто хочу побеждать, типа, я устал проигрывать. Последние пару лет меня это расстраивало, но я думаю, что события в сборной США действительно открыли мне глаза. Я не могу продолжать делать это в своей жизни», — приводит слова Халибёртона Bleacher Report.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по баскетболу — 2023 сборная США заняла четвёртое место.