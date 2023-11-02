«Я должен был зажечь в нем огонь». Уэйд объяснил, почему он кричал на Леброна в финале

Знаменитый игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о том, почему он накричал на Леброна Джеймса в финале НБА в 2011-м году.

«Таковы были наши отношения. Я знал, что могу говорить с Броном, потому что он может говорить со мной точно так же. Мы не чувствительны к таким вещам. В тот момент в Далласе дело дошло до нас с ним, и я не чувствовал, что он играет на том уровне, который необходим для нашей победы. Я должен был зажечь в нем огонь», — приводит слова Уэйда Sportskeeda.

Ныне звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд вместе выступали за «Майами Хит» на протяжении четырёх сезонов (2010–2014) и дважды становились чемпионами НБА — в 2012 и 2013 годах.

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