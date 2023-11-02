Агент Алексея Шведа прокомментировал дебют российского баскетболиста в чемпионате Китая

Агент Обрад Фимич, который представляет интересы баскетболиста Алексея Шведа, прокомментировал дебют россиянина за «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая.

«Алексей провёл первую игру с апреля, и действовал очень уверенно. Набрал 20 очков, сделал 15 передач. Это хороший результат в любой лиге. Уверен, что с каждым матчем его игра будет только улучшаться. Сложно показывать свой максимум после долгого перерыва. К тому же, в чемпионате Китая другой стиль баскетбола, более индивидуальный. К нему надо привыкнуть. Сможет ли Алексей претендовать на попадание на Матч звёзд? Будем надеяться на это.

Жаль, что команда уступила в дебютном матче Лёши. Догоняли всю игру и были близки к тому, чтобы сравнять счёт в концовке. Кстати, «Шаньдун Лайонс» интересовался кандидатурой Шведа, но мы отказались от контракта с ним», – приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

Напомним, «Шаньси Лунгс» уступил «Шаньдун Лайонс» со счётом 114:117. 34-летний Швед за 32 минуты игрового времени набрал 20 очков, отдал 15 передач и сделал 2 подбора.