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Тренер «Галатасарая» Митрович: одно плотное касание Оукли отправило бы Вембаньяму в Париж

Тренер «Галатасарая» Митрович: одно плотное касание Оукли отправило бы Вембаньяму в Париж
Виктор Вембаньяма
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Главный тренер турецкого «Галатасарая» Звездан Митрович поделился мнением о мягкотелости первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньямы, для которого нынешней сезон в Национальной баскетбольной ассоциации стал первым в профессиональной карьере.

«На самом деле, я боюсь, что кто-то столкнётся с Вембаньямой и сломает ему колени и останется при этом здоров.
Когда мы играли против АСВЕЛа мы победили, когда Вембаньяма был на площадке. В следующем сезоне, когда он был в «Метрополитане», против него защищался Шарль Каюди, и он не мог забросить ни одного броска.

Я смотрел матчи «Сан-Антонио», в которых играл Вембаньяма. В НБА больше нет той борьбы, что была раньше. Теперь все стали очень мягкими.

Представьте, если бы Чарльз Оукли защищался против Вембаньямы. Одно плотное касание, и тот вернулся бы в Париж. Я предпочитаю такой баскетбол, но я старомоден», – приводит слова Митровича Meridian Sport.

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