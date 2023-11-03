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Эксперт резко высказался о Скотти Пиппене из-за Майкла Джордана

Эксперт резко высказался о Скотти Пиппене из-за Майкла Джордана
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал Скотти Пиппена за его комментарии, которые он сделал в адрес Майкла Джордана после выхода документального мини-сериала «Последний танец» в 2020 году.

«Скотти Пиппен, один из самых невежественных засранцев. О боже, помоги мне успокоиться! Это было одно из самых невежественных заявлений, которые я когда-либо слышал», — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

Напомним, недовольство Скотти «Последним танцем» вызывали некоторые моменты, которые, по его мнению, в сериале трактовались неправильным образом — исключительно в пользу Джордана.

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

Ранее чемпион НБА Кендрик Перкинс высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, приведя аргументы в пользу того, почему Джеймс — величайший игрок всех времён.

Перкинс — о Леброне и Джордане:
Перкинс рассказал, почему Леброн — величайший игрок всех времён и превосходит Джордана
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