Эксперт резко высказался о Скотти Пиппене из-за Майкла Джордана

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал Скотти Пиппена за его комментарии, которые он сделал в адрес Майкла Джордана после выхода документального мини-сериала «Последний танец» в 2020 году.

«Скотти Пиппен, один из самых невежественных засранцев. О боже, помоги мне успокоиться! Это было одно из самых невежественных заявлений, которые я когда-либо слышал», — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

Напомним, недовольство Скотти «Последним танцем» вызывали некоторые моменты, которые, по его мнению, в сериале трактовались неправильным образом — исключительно в пользу Джордана.

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

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