Тренер «Галатасарая» Звездан Митрович раскритиковал тренеров в НБА

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Звездан Митрович раскритиковал тренеров в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лига одела тренеров в спортивные штаны. Если вы хотите посадить игрока на скамейку запасных, игрок отталкивает вас и возвращается на паркет… Теперь они будут использовать искусственный интеллект, чтобы заменить нас.

Когда-то Пэт Райли в костюме от Армани был голливудской звездой! Сейчас мы не знаем даже половины из всех этих тренеров», — приводит слова Митровича Meridian Sport.

Отметим, что ранее Митрович в негативном ключе высказывался о мягкотелости в нынешней НБА, затронув тему с одним из самых обсуждаемых баскетболистов 2023 года Виктором Вембаньямой. Сказав, что если бы Чарльз Оукли защищался против француза, то ничем хорошим это не закончилось бы.