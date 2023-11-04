Ричард Джефферсон: надеюсь, что Карри не придётся перебивать рекорды Джордана

Экс-баскетболист НБА Ричард Джефферсон, выступавший за «Голден Стэйт Уорриорз», выразил надежду, что разыгрывающему Стефену Карри не придётся для успехов команды побивать рекорд легендарного Майкла Джордана по количеству игр, в которых игрок набирал более 40 очков. Отметим, что на сегодняшний день у Карри 33 игры, в которых он набрал более 40 очков, тогда как у Джордана насчитывается 44 такие игры.

«Вот почему я скажу, что это чушь. Если ему необходимо набрать 40 очков 10 раз, то его команда не будет играть так хорошо, как могла бы. Это будет означать, что эти парни не играют хорошо, — Стефу можно не играть так много, поэтому это бред.

Считаю, что их команда достаточно хороша, учитывая время Криса Пола на площадке, они попытаются его [Карри] сберечь. Когда он входит в игру, он может войти в свой ритм и сделать то, что делает. Думаю, их команда будет лучше в таком случае. Надеюсь, он им не понадобится, вот и всё, что я говорю», — приводит слова Джефферсона The Sports Rush.