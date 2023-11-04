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Уорлд Пис: потенциально Вембаньяма может выиграть 10 титулов

Уорлд Пис: потенциально Вембаньяма может выиграть 10 титулов
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис поделился мнением о будущем новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, который был выбран командой под первым номером драфта НБА 2023 года.

«Вембаньяма потенциально может выиграть 10 титулов. Он может стать MVP в этом году. Определённо, лучшая команда НБА с точки зрения обороны и первая команда НБА в целом. Потенциально первый игрок, который будет лучше всего развиваться в качестве новичка», — написал Метта в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что в регулярном сезоне-2022/2023 «Сан-Антонио» занял 29-е место в регулярном чемпионате. В текущем сезоне, в том числе усилиями Вембаньямы, у «Спёрс» три победы в пяти играх, в том числе две над «Финикс Санз».

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