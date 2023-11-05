Кристапс Порзингис рассказал, как сложно защищаться против «Селтикс» в этом сезоне НБА

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал об атаке команды, которая на данный момент лидирует в рейтинге нападения во всей НБА.

«Считаю, что добавил в команду больше возможностей использовать «миссматчи». Из-за моих бросковых способностей соперники часто переключаются на меня, а кто-то из напарников по команде остаётся открытым. И любой из них представляет серьёзную угрозу для кольца — а если будет неправильный размен, то у нас также появляется возможность использовать открытое пространство в «посте».

Нам ещё предстоит найти баланс и понять, как мы сможем извлекать выгоду из всего этого в самых топовых матчах. Против нас очень сложно защищаться, вот что я могу сказать», – сказал Порзингис в интервью Inside The Celtics.