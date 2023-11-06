Ларса Пиппен рассказала о своей позиции касательно Майкла Джордана

Экс-супруга Скотти Пиппена, Ларса Пиппен, рассказала о своём отношении к легендарному Майклу Джордану, который высказывался против её отношений с его сыном Маркусом.

«Моя личность такова, что если вы что-то скажете обо мне, я отвечу на это и пойду дальше. И никогда больше не буду поднимать эту тему», — приводит слова Ларсы Sportskeeda.

Напомним, ранее стало известно, что Маркус и Ларса хотят узаконить свои отношения, к которым Джордан относится негативно. Несмотря на это, Маркус публично заявил, что хотел бы видеть отца шафером на своей свадьбе. Ранее фанаты отреагировали на слова сына Джордана об отце в качестве шафера на свадьбе с Ларсой.

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