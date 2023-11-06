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Кевин Гарнетт — о Ларри Бёрде: прозвище этого ублюдка — Легенда. Огромное уважение

Кевин Гарнетт — о Ларри Бёрде: прозвище этого ублюдка — Легенда. Огромное уважение
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт прокомментировал слова Гэри Пэйтона о том, что Ларри Бёрд был сильнейшим трэш-токером своего поколения игроков.

«Прозвище этого ублюдка — Легенда… Это была крутая игра. Действительно крутая. Огромное уважение», — написал Гарнетт на своей странице в социальной сети, комментируя слова Пэйтона.

Ларри Бёрд провёл всю свою карьеру в составе «Бостон Селтикс». Он трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, три раза признавался MVP по итогам сезона и дважды становился самым ценным игроком финальной серии.

Бёрд объявил о завершении карьеры 8 августа 1992-го, на тот момент ему было 35 лет.

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