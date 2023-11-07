Дончич: Новицки должен быть образцом для подражания для каждого игрока НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о бывшем игроке команды Дирке Новицки, отметив, что считает его образцом для подражания для всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне посчастливилось сыграть с ним вместе всего один сезон. То, что он сделал для «Далласа», невероятно. Он много сделал не только как игрок, но и как человек для этой команды.

Я думаю, что он должен быть образцом для подражания для каждого игрока лиги», – приводит слова Дончича Basket News.

Дирк Новицки провёл всю свою заокеанскую карьеру в составе «Даллас Маверикс». В 2011 году он завоевал титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и был признан самым ценным игроком финальной серии.