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Убре из «Филадельфии» — лидер сезона-2023/2024 НБА по набранным очкам со скамейки запасных

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в шести встречах, в том числе в трёх — в качестве запасного игрока.

Примечательно, что Убре набирает в среднем 19,0 очка, выходя со скамейки запасных. Это лучший показатель в НБА среди игроков, отыгравших как минимум три встречи в качестве шестого игрока.

На втором и третьем местах располагаются разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Малкольм Брогдон, на счету которого 18,2 очка, и лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Тим Хардуэйд-младший (18,1).

Замыкают пятёрку защитник «Орландо Мэджик» Коул Энтони (15,9) и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид (15,7). Лидер прошлого сезона — атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Норман Пауэлл (17,6 очка, как минимум 41 игра).