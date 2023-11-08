Эй Смит назвал топ-5 величайших баскетболистов НБА

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит во время передачи First Take назвал свой топ-5 величайших баскетболистов НБА всех времён.

Смит считает Майкла Джордана величайшим баскетболистом всех времён.

На второе место известный аналитик НБА поставил Леброна Джеймса, на третье — Карима Абдул-Джаббара, на четвёртое — Мэджика Джонсона, а на пятое — Билла Расселла.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.

Ранее Эй Смит отреагировал на слова лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о своём переходе в «Майами Хит».