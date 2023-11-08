Чемпион Европы 2007 года: у Шведа есть всё, чтобы стать в Китае одним из лучших игроков

Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко высказался по поводу перехода российского разыгрывающего Алексея Шведа в китайский «Шаньси Лунгс».
«Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность.
Думаю, что у Алексея есть всё, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая», – приводит слова Саврасенко ТАСС.
Напомним, Алексей выступал за ЦСКА с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал дебют Шведа за «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая.