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Чемпион Европы 2007 года: у Шведа есть всё, чтобы стать в Китае одним из лучших игроков

Чемпион Европы 2007 года: у Шведа есть всё, чтобы стать в Китае одним из лучших игроков
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Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко высказался по поводу перехода российского разыгрывающего Алексея Шведа в китайский «Шаньси Лунгс».

«Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность.

Думаю, что у Алексея есть всё, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая», – приводит слова Саврасенко ТАСС.

Напомним, Алексей выступал за ЦСКА с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал дебют Шведа за «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая.

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