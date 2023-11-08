Стивен Эй Смит — Пиппену: это Джордан заставил тебя не подписывать новый контракт?

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит вновь негативно высказался в адрес Скотти Пиппена, отметив, что он предал «Чикаго Буллз». Напомним, ранее после выхода документального мини-сериала «Последний танец» в 2020 году Пиппен заявлял, что многие моменты в сериале трактовались неправильным образом — исключительно в пользу Майкла Джордана.

«Мы команда, мы все одинаковые. Правда? Все были Майклом Джорданом? А ты был Майклом Джорданом, когда Майкл Джордан завершил карьеру? Ты был самым ценным игроком Матча всех звёзд. Ты вывел свою команду в полуфинал. Скотти Пиппен ушёл, потому что Фил Джексон объявил, что игра с «Нью-Йорк Никс» станет его последней, и в последней игре он хотел бы доверить последний бросок Тони Кукочу.

Скотти Пиппен был потрясён и отказался участвовать в игре. После этого Билл Картрайт говорил, что он предал команду. Он отказался от контракта. Это Майкл Джордан? Майкл Джордан говорил тебе не подписывать этот контракт? Разве Майкл Джордан не говорил, что это твой шанс получить его в составе своей команды? Это у Майкла Джордана была мигрень в решающей в седьмой игре?» — рассказал Эй Смит в своём подкасте.

Напомним, в 1998 году Скотти Пиппен перешёл в «Хьюстон Рокетс» после 11 лет, проведённых в «Чикаго Буллз».