Кайри Ирвинг назвал кумиров своего детства

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался об игроках, которые оказали на него влияние в детстве.

«Кто был моим кумиром в детстве? Тим Данкан, Хаким Оладжьювон, Коби Брайант, Майкл Джордан, мой дядя Род Стрикленд, Джейсон Кидд, который сейчас мой главный тренер. Это, пожалуй, всё.

К сожалению, с уходом Коби мне стало не хватать тех разговоров, которые были нужны, чтобы просто напомнить о мире. Но сейчас у меня появилось гораздо больше братьев и сестёр, которые заботятся обо мне и видят во мне не просто молодого игрока, который пытается стать великим, а просто человека, чётко расставляющего свои приоритеты. Теперь я чувствую себя по-настоящему защищённым», — приводит слова Ирвинга Eurohoops.